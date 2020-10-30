30 октября 2020 | Время чтения 4 мин

Польша активизирует присутствие в Турции. Как Москва заходила на Анкару с сирийского фланга, так и Варшава хочет зайти на Москву, Черноморье и, возможно, Восточное Средиземноморье с турецкого берега. Варшава способна послужить и Анкаре, которая в восточном стиле хвалит поляков, чтобы продемонстрировать на примере Польши, что у Турции нет проблем с европейскими христианскими странами.

Станислав Стремидловский, , 12:23 — REGNUM Посол Польши в Турции Якуб Кумох в интервью турецкой газете Daily Sabah, близкой к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сделал ряд интригующих заявлений. Посол сообщил, что Варшава наращивает свое военное присутствие, отправляя польских «солдат в Инджирлик», имея в виду авиабазу, расположенную в турецкой провинции Адана всего в 110 километрах от сирийской границы. Кумох назвал Анкару одним из главных игроков в регионе, сказав о желании объединить «огромную мощь Турции и огромную мощь Польши». Дипломат также заявил, что Варшава «поддерживает вступление Турции в Европейский союз». Он отметил серьезный прогресс, проделанный Анкарой, подчеркнув, что важным фактором для Польши является то, что Турция достигла такого уровня развития, не будучи членом ЕС. И добавил, что сведение «нашего (польского — С. С.) роста членством в Евросоюзе — большая ошибка», поскольку «конкурентоспособность и другие факторы не менее важны».

Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что в середине сентября сего года президент Польши Анджей Дуда подписал приказ об отправке польского военного контингента (PKW) в Турцию «в рамках адаптированных мер по укреплению НАТО для Турции, на территории Турции, восточной акватории Средиземного моря и Черного моря». Это стало новым поворотом польской политики на Ближнем Востоке, поскольку до сих пор Варшава в этом регионе действовала в кооперации с американцами и подстраивалась под их цели. Сейчас правящий лагерь во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) обозначает уже национальные польские приоритеты и интересы, хотя и прикрывается риторикой о том, что действия предпринимаются в рамках НАТО. Конечно, с альянсом многое согласовывается, однако Варшава начала разыгрывать собственную партию. И вполне объяснимо, почему она это делает не в Европе, где исторически присутствует, а отправилась на Ближний Восток и Закавказье.

Третья республика за последние годы неоднократно пыталась создать региональные альянсы, которые могла бы возглавлять. Не удалось подобное с «Вышеградской четверкой», этот формат выхолощен. После прихода к власти в октябре 2015 года «Право и Справедливость» сделала ставку на инициативу «Троеморье», рассчитывая, что ее подопрет американское плечо. Однако США дали понять, что «Троеморье» видят в качестве заградительного отряда против проникновения Китая в Восточную и Центральную Европу. Что касается европейских партнеров Польши по инициативе, то они склонны сосредоточиться на экономических проектах и не проявляют интереса к геополитическим. В июле сего года Варшава пошла на создание еще одного формата, «Люблинского треугольника», вместе с Киевом и Вильнюсом. Но и он пока что выглядит скорее заделом на будущее, и в силу неустойчивости Украины на него полагаться не приходится.

Турция — иное дело. Особенно после того, как Анкара проявила свои амбиции в Закавказье, направив Азербайджан на войну против Нагорного Карабаха. Польские кавказоведы и востоковеды в этой связи выражали недоумение тем, что Варшава не заступилась за христианскую Армению, тем более что армяне многие века живут на польской земле. Польские статусные политологи в ответ заявляли, что «было бы неосмотрительно отталкивать Турцию — это могучая 82-миллионная страна с самой крупной и блестящей армией в европейской части НАТО». Смысл в таких рассуждениях был только в том случае, если Варшава планировала свое будущее присутствие в регионе Ближнего Востока — Закавказья. Польша знакома с ним не по глобусу. В конце концов, именно польский граф Ян Потоцкий, служивший в министерстве иностранных дел Российской империи, приложил свою руку к разработке (закончил он ее в 1807 году) «Азиатской системы», в которой обосновывал экспансию Санкт-Петербурга на Восток для «приобретения различных преимуществ».

А его двоюродный брат князь Адам Чарторыйский, возглавлявший МИД, реализовывал имперские планы, в частности, по завоевыванию подконтрольных Персии мусульманских ханств, располагавшихся на территории современного Азербайджана, проводя их через князя Павла Цицианова. Конкретными плодами этой политики стали удачные итоги русско-персидской войны 1804−1813 годов. 3 января 1804 года русские войска штурмом взяли Гянджу. Добровольно вступить в подданство России решил владелец Карабаха хан Ибрагим, который 6 февраля 1805 года дал присягу на верность России, после чего Шуши, столица Карабахского ханства, находившаяся в 80 километрах от персидской границы, стала основным пунктом управления всеми действиями русских войск и размещения их командования. В начале октября 1806 года был захвачен Баку, при этом ханство упразднили, город стал центром вновь образованной Бакинской провинции.

Происходящее на Кавказе и сейчас живо интересует польских аналитиков. Они активно обсуждают и комментируют карабахский конфликт, оценивая, по словам эксперта Центра восточноевропейских исследований Кшиштофа Страхоты, устойчивость «регионального порядка» и «будущую роль Турции и России» в нем. Как Москва заходила на Анкару с сирийского фланга, так и Варшава хочет зайти на Москву, Черноморье и, возможно, Восточное Средиземноморье с турецкого берега. Учитывая данную послом Кумохом высокую оценку развития Турции вне ЕС и его нежелание сводить польские достижения к членству ЕС, это говорит о том, что Польша выстраивает концепцию будущего, в котором она уже не зависит от Брюсселя, а, может быть, даже покинула Европейский союз. Но пока этого не произошло, Варшава способна послужить и Анкаре, которая в восточном стиле хвалит поляков, чтобы продемонстрировать на примере Польши всему миру, что у Турции нет проблем с европейскими христианскими странами.