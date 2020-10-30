Ницца, Франция, , 12:30 — REGNUM Совет мусульман Франции призвал тех, кто исповедует ислам, отменить мероприятия, посвященные мусульманскому празднику Мавлид, и временно закрыть мечети в связи ростом количества атак исламистских радикалов на территории Франции.

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На своей официальной странице в социальной сети Twitter Совет мусульман Франции решительно осудил нападение у собора Нотр-Дам в Ницце, произошедшее 29 октября, в результате которого погибли три человека.

«Чтобы выразить свою солидарность с семьями погибших мы призываем приостановить мероприятия, приуроченные к празднику Мавлид», — говорится в сообщении.

Ежегодный мусульманский праздник Мавлид посвящен дню рождения пророка Мухаммеда

Напомним, 30 октября министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что на территории страны возможны «новые атаки» после нападения и убийства троих человек в Ницце 29 октября.