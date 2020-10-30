Минск, , 12:16 — REGNUM В настоящее время органы внутренних дел Белоруссии уверенно контролируют обстановку в стране и обладают способностью защитить общество от любых посягательств. Об этом 30 октября заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время представления сотрудникам МВД республики нового главы данного ведомства Ивана Кубракова и нового начальника ГУВД Минска Михаила Гриба.

«В том числе благодаря вашему труду органы внутренних дел уверенно контролируют обстановку, способны упредить ее обострение, защитить общество, каждого гражданина от любых посягательств», — заявил Лукашенко, чьи слова приводит агентство БелТА, говоря о работе экс-замминистра МВД страны Александра Барсукова, который накануне был назначен помощником президента Белоруссии по Минску.

Также белорусский лидер отметил, что Барсуков смог пройти путь от простого милиционера, следователя, начальника ГУВД Мингорисполкома до заместителя министра внутренних дел.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в данный момент «как никогда» от эффективности работы руководства силовых структур зависят стабильность и благополучие жителей Белоруссии.