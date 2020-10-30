Ярославль, , 12:08 — REGNUM В Ярославле 30 октября около здания правительства области прошли несанкционированные пикеты жителей дома на улице Батова, где в августе произошёл взрыв бытового газа. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пикет в Ярославле

С плакатами к зданию правительства вышли около десяти человек. Они требуют, чтобы власти продолжили оплачивать им проживание и питание в двух гостиницах, куда они переехали из пострадавшего дома. 31 октября истекает муниципальный контракт на проживание в гостинице.

«Завтра в 12 часов мы оказываемся на улице. Будем жить на улице. Из своей квартиры вещи я вывезла. На три разные чужие дачи развезла, потому что каждый день боялись, что дом рухнет. Мне 70 лет, я с палочкой раньше не ходила! Это страшно. Я хотела пожить по-человечески оставшуюся жизнь, а теперь я боюсь, что за то время, что они тянут, я не смогу получить квартиру и мои сыновья останутся без копейки и жилья», — рассказала жительница дома Татьяна.

Власти предлагают жителям переехать в съемные квартиры, аренду которых готов оплачивать бюджет. По данным на 27 октября, этой возможностью воспользовались 27 семей. 28 октября мэрия сообщала, что помощь в подборе жилья требуется 73 семьям. Но участники пикетов говорят, что не хотят переезжать в съемное жилье и желают остаться в гостинице до того момента, когда власти купят им новые квартиры.

«Не хочется на съемное жилье на старости лет инвалиду. Была своя трёшка, с мужем жили, ремонт делали. Остались ни с чем. Оставили бы нас хотя бы в гостинице, а потом в своё жильё заезжать. В свой угол. Никакой определённости на сколько — год, полтора, два», — рассказала другая жительница дома на улице Батова.

Жители говорят, что на выделяемые мэрий средства не могут снять жильё желаемого уровня комфорта. Другие говорят, что не хотят перевозить мебель. Еще один аргумент — льготы по жилищно-коммунальным услугам, которые в съёмном жилье люди могут потерять.

«У меня трое детей. Собственники изначально не понимают, кому сдают. За 15 тысяч, которые дают, снять квартиру практически невозможно. Если нас выселяют из гостиницы, значит, жить мы будем в своих квартирах — на Батова, 5, корпус 2. Куда мне еще с детьми деваться?» — рассказал один из участников пикета.

К пикетчикам вышли заместители мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов и Елена Новик. Представители власти готовы помочь решить все проблемы жителей, связанные со съемом жилья.

«Та организация, с которой мы работаем, это гильдия риелторов. Они взялись помочь в том числе в общении с собственниками квартир, чтобы не вам брать на себя это — кто кому понравится, а чтобы они профессионально подобрали те квартиры, где люди будут готовы с вами договор заключить. Ситуация чрезвычайный характер носит, ищем варианты, которые будут приемлемы для вас», — сказал заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.

Пока неясно, как будут власти решать вопрос с проживанием оставшихся в гостиницах жильцов пострадавшего дома. Руководство гостиниц уведомило их, что дальнейшее проживание возможно на платной основе.

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