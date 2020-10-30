Киев, , 12:06 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект о прекращении полномочий состава Конституционного суда страны (КСУ). Соответствующий документ появился 29 октября на сайте парламента.

Президент Украины назвал «ничтожным», то есть не создающим правовых последствий, скандальное решение КСУ об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, а также предложил прекратить полномочия судей.

Инициативу главы государства прокомментировала политический эксперт Елена Дьяченко. Она отметила, что Зеленский, видимо, понимая незаконность подобного решения, фактически переложил ответственность на Верховную раду.

«Почему-то своим указом он не захотел такое принимать, а переложил на парламент. Неужели считает это преступлением?» — написала Дьяченко на своей странице в социальной сети Facebook.

Эксперт оценила происходящее на Украине как коллапс системы власти.

«Чтоб не бросаться громкими словами, напишу, что это коллапс власти как минимум. Но думаю, уже к обеду КСУ назовёт это попыткой государственного переворота», — добавила она.

Свой комментарий также дал юрист Ростислав Кравец. По мнению эксперта, указ Зеленского является попыткой лишить суд независимости.

«Предложенный законопроект неконституционен. Он противоречит существующим нормам законодательства… Решения суда должны быть исполнены, а не отменены новым законом, такой способ уклонения от исполнения решения суда противоречит конституции и фактически ведёт к государственному перевороту…» — рассказал он изданию Strana.ua.

Юрист добавил, что инициатива Зеленского может стать поводом для его импичмента.

«Внесение законопроекта в такой редакции может быть основанием для импичмента президента, что же касается депутатов… то их действия также можно рассматривать в рамках Уголовного кодекса, а именно захвата государственной власти…» — сказал Кравец.

Напомним, ранее возле здания КСУ в Киеве началась акция протеста. Во двор суда неизвестные бросили дымовые шашки.

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