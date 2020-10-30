Киев, 30 октября 2020, 12:06 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект о прекращении полномочий состава Конституционного суда страны (КСУ). Соответствующий документ появился 29 октября на сайте парламента.
Президент Украины назвал «ничтожным», то есть не создающим правовых последствий, скандальное решение КСУ об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, а также предложил прекратить полномочия судей.
Инициативу главы государства прокомментировала политический эксперт Елена Дьяченко. Она отметила, что Зеленский, видимо, понимая незаконность подобного решения, фактически переложил ответственность на Верховную раду.
Эксперт оценила происходящее на Украине как коллапс системы власти.
Свой комментарий также дал юрист Ростислав Кравец. По мнению эксперта, указ Зеленского является попыткой лишить суд независимости.
Юрист добавил, что инициатива Зеленского может стать поводом для его импичмента.
Напомним, ранее возле здания КСУ в Киеве началась акция протеста. Во двор суда неизвестные бросили дымовые шашки.
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