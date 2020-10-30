Париж, , 11:59 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что на территории страны возможны «новые атаки» после нападения и убийства троих человек в Ницце 29 октября.

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Выступая на телеканале RTL, министр заявил, что Франция «ведет войну с врагом, который является одновременно внутренним и внешним. К сожалению, мы вынуждены признать, что во Франции происходили и будут происходить такие же гнусные атаки, как эта».

Дарманен уточнил, что под «врагом» он имеет в виду «исламистскую идеологию».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября три человека погибли в результате нападения возле базилики Нотр-Дам в Ницце. Пострадали еще несколько человек.

После теракта в Ницце премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о террористической угрозе на всей территории страны.

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