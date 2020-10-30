Сеул, , 11:44 — REGNUM Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден обещает развивать отношения с Южной Кореей в случае если победит на выборах. Об этом говорится в личной статье под названием «Надежда на наше лучшее будущее», предназначенной специально для агентства Yonhap News.

Он отметил, что став президентом, приложит усилия для укрепления военного альянса Южной Кореи и США с целью сохранения мира в Восточной Азии и за её пределами, а также все возможное, чтобы решить северокорейскую ядерную проблему и поспособствовать воссоединению семей, разделенных в ходе Корейской войны.

Байден подчеркнул, что Южная Корея возродилась из пепла Корейской войны, став «ярким примером процветающей демократии и экономической мощи» и ярким примером в борьбе с пандемией коронавируса.

Напомним, что в рамках предвыборных теледебатов Джо Байден сообщил, что если он станет главой Белого дома, то встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном может состояться только при условии, что тот согласится сократить ядерный потенциал страны.

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