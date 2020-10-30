Киев, , 11:40 — REGNUM В Киеве возле здания Конституционного суда Украины (КСУ) начался митинг. Об этом сообщил 30 октября Telegram-канал PavlovskyNews.

По словам журналистов, протестующие недовольны недавним решением Конституционного суда об отмене уголовной ответственности за незаконное обогащение. Они принесли плакаты с надписями «Коррупционный суд Украины», а также «Судей КСУ за решетку».

«Своими решениями судьи КСУ предоставляют индульгенцию сотням чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу «безвиз», критически важную финансовую помощь от европейских институтов и европейское направление развития Украины», — сказано в анонсе акции.

Позже во двор КСУ кто-то бросил дымовые шашки, и место проведения акции заволокло дымом. Протестующие призывают отправить судей Конституционного суда «в Ростов», намекая на беглого экс-президента Украины Виктора Янковича, который после государственного переворота 2014 года сбежал в Ростов-на-Дону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее КСУ признал неконституционной статью Уголовного кодекса Украины об ответственности за внесение недостоверных сведений в декларацию, а также заблокировал Национальному агентству по противодействию коррупции доступ к реестру деклараций.

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