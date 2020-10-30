Джакарта, , 11:36 — REGNUM Крупная исламская неправительственная организация Индонезии «Мухаммадия» призвала президента Франции Эммануэля Макрона немедленно извиниться перед мусульманами, сообщает CNN Indonesia.

«Мы призываем Эммануэля Макрона отказаться от своих слов и извиниться перед мусульманами. Мы верим, что, если Макрон захочет отказаться от своих слов и извиниться, мусульмане простят его. Мусульмане любят мир», — заявил председатель центральной исполнительной власти «Мухаммадии» Анвар Аббас.

По его словам, свобода выражения мнения нарушила права мусульман.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия через министерство иностранных дел страны осудила заявление президента Франции, которое оскорбляет более 2 миллиардов мусульман во всём мире.

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