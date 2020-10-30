Москва, , 11:05 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский на фоне трагедии в Ницце и Татарии призвал проверить все учебные заведения с религиозным уклоном, где может быть экстремистская литература, передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября.

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«Чтобы предотвратить возможную вспышку насилия, пора проверить все учебные заведения с религиозным уклоном, где может быть экстремистская литература. Активнее проверять социальные сети тех, кто учится в таких школах и преподает. Вскрывать спящие ячейки. Следить за теми, кто чаще других выезжает на Ближний Восток, в арабские страны. Всё это признаки того, что человек становится фанатичным верующим, а это опасно», — заявил Жириновский.

Парламентарий назвал опасным инцидент с подростком-исламистом в Татарии.

«Это очень опасное явление, которое перебирается к нам из Европы. Они набрали мигрантов из арабских и африканских стран, а те привезли с собой экстремистские взгляды. Вот европейцы за это расплачиваются», — констатировал парламентарий.

В Россию подобные идеи завозят разного рода проповедники, указал он.

«Ведь по всей Средней Азии, в том числе в Казани, открыли 150 школ с иностранными проповедниками. Звучит красиво: образование, школа. Но в программу чуть-чуть добавляют яду — антихристианских настроений, антирусских настроений. И в результате на выходе мы получаем экстремистов, фанатиков, радикалов, которые, как в это раз в Казани, нападают на полицейских, на мирных граждан. А пример берут с таких же экстремистов, которые напали на людей во Франции и других европейских странах», — рассуждает Жириновский.