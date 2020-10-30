Будапешт, , 10:56 — REGNUM Власти Венгрии в настоящее время ведут переговоры с Россией и Китаем о возможных поставках вакцины от коронавируса, кроме того, в стране надеются на получение первых партий подобных препаратов в декабре 2020 или январе 2021 года. Об этом 30 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Виктора Орбана.

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Как указал Орбан, то, что Венгрия может получить вакцины от SARS-CoV-2 российского и китайского производства, позволит стране получить доступ сразу к двум-трем таким препаратам к весне 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйаш заявил, что власти Венгрии готовы рассмотреть возможность покупки вакцины от коронавирусной инфекции российского или китайского производства.