Джакарта, , 10:52 — REGNUM Компания Huawei Indonesia заявила о готовности поддержать правительство страны в отношении программы профессионального обучения по развитию человеческих ресурсов в области информационных и коммуникационных технологий в соответствии с международными стандартами, сообщает Antara.

«Для создания цифровой экосистемы нам необходимо сотрудничество со всеми сторонами, включая промышленность», — заявил глава администрации президента Индонезии во время подписания соглашения о сотрудничестве с Huawei Indonesia.

Меморандум о взаимопонимании с Huawei Indonesia предусматривает развитие 100 000 человеческих ресурсов в Индонезии посредством профессионального образования.

Власти Индонезии считают, что сотрудничество с Huawei Indonesia поможет государству стать мировой экономической державой к 2045 году.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Бангкоке способствовало репатриации четырех индонезийских граждан, и трое из них могут быть жертвами торговли людьми.

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