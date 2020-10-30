Тбилиси, , 10:57 — REGNUM Для стран Евросоюза важно не то, какая партия победит на предстоящих парламентских выборах в Грузии, а то, как пройдет голосование. Это обращение посла ЕС в Тбилиси Карла Харцеля 29 октября было опубликовано на сайте посольства.

«Многое будет зависеть от политических партий, которые должны продолжать работать со своими активистами и сторонниками для соблюдения наивысших этических стандартов. Один из элементов — избегать физической конфронтации и эскалации конфликта. Целью должно быть создание безопасного пространства вокруг избирательных участков, лишенного запугивания», — сказал Харцель.

Он сообщил, что от стран Евросоюза собрано 70 групп наблюдателей, которые проверят более 1000 избирательных участков в Грузии в день голосования. По мнению посла, это поможет укрепить доверие к этим выборам.

«Для нас и для отношений между ЕС и Грузией важно не то, кто победит на выборах, а то, как будет достигнута эта победа, как пройдут эти выборы. И ответственность за это должны взять на себя все политические игроки», — подчеркнул посол Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в парламент в Грузии должны пройти 31 октября. Основными конкурентами на них, по данным рейтинговых агентств, будут «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение». В предвыборный период между сторонниками этих партий не раз происходили стычки.

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