Москва, , 10:48 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал признать мусорной реформы в России и вернуться к прежней модели, передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября.

«Надо сделать шаг назад и вернуться к прежнему порядку, когда муниципальные власти организовывали сбор и утилизацию ТКО. Они это делали не хуже коммерсантов, а зачастую и лучше, да еще и дешевле. И жители будут знать с кого спрашивать», — считает Миронов.

По его мнению, сортировку и переработку следует выделить в отдельное направление, и тут уже возможно привлечение частных инвесторов.

«Главное, что люди за это уже платить не будут — пусть им платят, пусть им будет выгоден тот же раздельный сбор. Как это было в СССР, опыт которого стоило бы изучить вместо того, чтобы выдумывать оторванные от жизни концепции», — отметил парламентарий.

Накануне пост главы компании «Российский экологический оператор» покинул Илья Гудков. Как и его предшественник он проработал в этой должности девять месяцев.