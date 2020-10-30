Варшава, , 10:47 — REGNUM Руководитель главной оппозиционной силы в Польше — либеральной «Гражданской коалиции» — Цезарий Томчик заявил, что государство должно прислушиваться к голосу тех, кто сегодня находится на польских улицах, протестуя против решения Конституционного суда об ужесточении запрета на аборты. Об этом сообщает Dziennik.

«Что касается вопроса о решении Конституционного трибунала, то здесь самое главное, что оно лишает свободы выбора. А свобода выбора — это то, что объединяет всех людей, независимо от того, правые они или левые. Людей, которые протестуют, людей, которые не согласны с тем, что происходит в Польше», — сказал политик.

По его мнению, польская политика после этих протестов не будет прежней. «Я призываю к созданию нормальной Польши, чтобы у нас было настоящее правительство, чтобы у нас был настоящий президент, чтобы у нас был настоящий омбудсмен. Чтобы польское государство больше не ограничивало наш выбор. Мы не хотим, чтобы Польша была похожа на Белоруссию», — подчеркнул Томчик.

По мнению оппозиционера, правительство Матеуша Моравецкого должно уйти в отставку как на фоне протестов и решения Конституционного суда, так и в связи с тем, что «оно не справилось с пандемией».

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики. В ряде случаев демонстрации сопровождались стычками, а также беспорядками.