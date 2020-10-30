Пхеньян, , 10:49 — REGNUM Пхеньян возложил на Сеул вину за смерть южнокорейского государственного служащего в Жёлтом море. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Журналисты отмечают, что трагический инцидент, произошедший в сентябре текущего года, является результатом ненадлежащего контроля руководства Южной Кореи за своими гражданами в эпоху пандемии.

В статье также подчёркивается, что Пхеньян сделает все возможное для возвращения тела гражданина Южной Кореи на родину, а также акцентируется внимание на том, что в Северной Корее не желают повторения инцидентов, которые могут привести к обострению межкорейских отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября, министерство национальной обороны Южной Кореи заявило, что чиновник из министерства морских дел и рыболовства страны был застрелен в КНДР, а затем его тело кремировали.

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