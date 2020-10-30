Вашингтон, , 10:38 — REGNUM

Пытаясь скрывать информацию о нарушениях во время проведения выборов в США, Twitter ясно показывает, что его «партнёры» из Демократической партии США делают ставку на подтасовку подсчета голосов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 30 октября, комментируя информацию об очередном акте цензуры в социальной сети.

Twitter Spencer E Holtaway

Как сообщалось ранее, Twitter отключил возможность делать ретвит репортажа RT о нарушениях на выборах в США, отключил функцию ответов к нему и разместил метку о том, что видео «может вводить в заблуждение».

«Противостояние и конкуренция в современном мире всё более приобретают черты культурно-исторического свойства. Геополитика никуда не делась, она присутствует, но в подходе к России для американского истеблишмента важна не столько её реальная внешняя политика, сколько та роль, которую наша страна может сыграть или играет во внутреннем американском противостоянии. Ареной же этого противостояния «демократическая» часть американского политического класса считает весь мир. Отсюда, в частности, цензура в социальной сети Twitter, которая носит глобальный характер.

Нам не нравится эта цензура, и это понятно, но у нас нет возможности тут что-либо изменить. Даже создать сильные национальные социальные сети мало; если создавать альтернативу, то это тоже должна быть российская всемирная альтернатива. На это у нас сейчас нет ни экономического, ни, к сожалению, культурного (в смысле опирающегося на собственный культурно-исторический проект) ресурса.

Значит, придётся пока жить с тем, что мы имеем, и использовать оголтелость наших противников против них же самих. В данном случае, в пропагандистском плане, критикуя их за попрание тех самых ценностей, которые они якобы исповедуют и которые активно навязывали нам, добиваясь падения Советского Союза и распада России.

Сопутствующий вывод из данной новости заключается в том, что, пытаясь скрывать информацию о нарушениях во время проведения выборов в США — не только из российских источников, но и от Дональда Трампа, — Twitter ясно показывает, что его, скажем так, «партнёры» из Демократической партии США делают ставку именно на подтасовку голосов избирателей», — отметил Михаил Демурин.