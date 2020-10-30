Варшава, , 10:35 — REGNUM Польский министр образования и науки Пшемыслав Чарнек не исключает введения дистанционного обучения для детей в 1−3 классах. По его словам, в настоящее время происходит анализ данной возможности. Об этом передает Polskie Radio 24.

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«Мы не исключаем перевод абсолютно всех школьников на дистанционное обучение. Наблюдается постоянный рост коронавирусной инфекции. Ситуация усугубляется массовыми акциями протестов, участники которых не соблюдают социальную дистанцию. Это может заставить нас принять соответствующее решение», — сказал министр. Он добавил, что пока не может дать окончательный ответ.

Напомним, с 24 октября дистанционное обучение является обязательным для учащихся с четвертого по восьмой классы школы. Детские сады работают без изменений. Младших школьников не переводили на дистанционное обучение в связи с тем, что они гораздо хуже усваивают удаленный формат занятий, а также не склонны тяжело переносить заражение коронавирусом. В то же время они могут являться переносчиками инфекции для членов своих семей.