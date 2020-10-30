Минск, , 10:36 — REGNUM Нового начальника ГУВД Минска, которым стал Михаил Гриб, представил коллективу белорусского министерства внутренних дел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 30 октября сообщает агентство БелТА.

Также белорусский президент представил нового главу МВД республики, которым ранее стал Иван Кубраков.

«Я рад именно в этом составе представить новых министра внутренних дел и начальника ГУВД Минска, а также поблагодарить прежних руководителей, которые продолжат службу на благо нашей Белоруссии и народа», — заявил в ходе представления новых глав минского ГУВД и белорусского МВД Лукашенко.

При этом ранее Михаил Гриб возглавлял УВД Витебского облисполкома.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что народные дружины, способствующие поддержанию общественного порядка и безопасности в Белоруссии, необходимо усилить.