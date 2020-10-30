Бангкок, , 10:23 — REGNUM Посольство Индонезии в Бангкоке способствовало репатриации четырех индонезийских граждан, и трое из них могут быть жертвами торговли людьми, сообщает Antara.

Трое индонезийских граждан, которые вероятно стали жертвами торговли людьми, находятся в центре социальной защиты в Таиланде с июля 2020 года. Все трое закончили давать показания в местном суде, поэтому им разрешено вернуться домой, хотя дело все еще находится на стадии расследования.

Известно, что четверо индонезийских граждан работали на судне.

В разгар пандемии в Таиланде посольство Индонезии в Бангкоке стремится прилагать различные усилия для защиты индонезийских граждан и в соответствии с применимыми нормативными актами.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Пхеньяне продвигает традиционные индонезийские фильмы и игры в Северной Корее в ознаменование 92-го Дня клятвы молодежи.

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