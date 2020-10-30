* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 10:18 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретился с военными, которые участвовали в ликвидации лидера «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что встреча проходила на военной базе в Форт-Брэгг (штат Северная Каролина) и была обозначена в расписании главы Белого дома как «общение с военнослужащими». Пресса на встрече не присутствовала.

Американский лидер вручил военнослужащим знаки отличия, а также посетил мемориал павшим сотрудникам спецназа.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2019 года Соединённые Штаты заявили о ликвидации главаря «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. В свою очередь террористы пообещали отомстить США за убийство их лидера.

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