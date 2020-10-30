Киев, , 10:19 — REGNUM Двое военных Украины погибли на линии соприкосновения в Донбассе и еще двое были ранены. Об этом 30 октября сообщается на странице штаба операции объединённых сил в соцсети Facebook.

Инцидент произошел неподалеку от поселка Водяное.

Также сообщается, что один из украинских военных якобы был ранен в районе поселка Водяной, и ещё один — вблизи поселка Золотой-4. Уточняется, что обоим раненым оказана медицинская помощь и они оперативно направлены в медучреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября стало известно, что в результате срабатывания взрывного устройства на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадал мирный житель.