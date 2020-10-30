Тамбов, , 10:13 — REGNUM Максим Косенков будет рекомендован главой администрации области Александром Никитиным к назначению исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации города Тамбова. Об этом Александр Никитин сообщил Максиму Косенкову при личной встрече 30 октября, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Глава города, как мне известно, уже издала соответствующее распоряжение. И сегодня на заседании городской Думы депутатами будет рассмотрено это решение. Полагаю, что депутаты его поддержат. Кроме этого, также сегодня в Думу, насколько мне известно, будет внесено письмо главы города об отставке со 2 ноября», — сказал Никитин.

Он также добавил, что считает правильным возложить на Косенкова исполнение полномочий главы до итогов конкурса по выбору главы города Тамбова.

Никитин обратил особое внимание Косенкова на вопрос предельного роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, которые также рассмотрит 30 октября гордума Тамбова.

«Нельзя, чтобы ценой решения этих вопросов были средства и доходы граждан города Тамбова», — подчеркнул Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября стало известно, что Наталия Макаревич, работавшая на посту главы Тамбова с сентября 2019 года, написала заявление о досрочном сложении полномочий. Добавим, что Максим Косенков имеет опыт работы в администрации Тамбова — в 2005—2008 году он занимал пост главы администрации города. В 2008 году был освобождён от должности после возбуждения уголовного дела. Максим Косенков также возглавляет региональное отделение партии «Родина», которая по итогам выборов 13 сентября 2020 года получила 26 мест из 36 в Тамбовской городской думе.

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