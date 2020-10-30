Кутаиси, Грузия, , 10:08 — REGNUM Митинг под лозунгом «Нет нацистам» провели 29 октября в Кутаиси сторонники правящей партии «Грузинская мечта». Об этом сообщает телеканал «Имеди».

По данным журналистов, участники акции прошли по центральным улицам города, а потом собрались на главной площади, где прошел митинг. Выступающие призвали всех прийти во время предстоящих парламентских выборов на избирательные участки и проголосовать, чтобы к власти не вернулась партия «Единое национальное движение» и ее неформальный лидер, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Сообщается, что собравшиеся скандировали лозунги «Нет — нацистам» и «Нет — Мише».

По данным агентства KutaisiPost, в акции участвовали исполняющий обязанности мэра Кутаиси Давид Еремейшвили, губернатор Имеретии Звиад Шаламберидзе и другие представители «Грузинской мечты».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в парламент в Грузии должны пройти 31 октября. Основными конкурентами на них, по данным рейтинговых агентств, будут «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение».

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