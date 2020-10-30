Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Величайшая заповедь руководила и будет руководить политикой Джо Байдена, заверил этот кандидат в президенты США. Его статья опубликована в издании Christian Post 29 октября.

Ссылаясь на евангельские заповеди любви к Богу и ближнему, Байден говорит, что именно любовь к Богу и любовь к другим лежат в самом основании его веры и на протяжении всей его карьеры на государственной службе помогали ему помнить о главном. «Моя католическая вера вбила в меня основную истину — что каждый человек на земле равен в правах и достоинстве, потому что все мы — возлюбленные дети Божьи. … Как страна, мы никогда не были совершенными и свободными от предрассудков. Мы никогда полностью не соответствовали этим идеалам, но и не отступали от них. И, в лучшем случае, именно эти ценности толкали нас, как сказал доктор Кинг, снова и снова к тому, чтобы склонить эту великую дугу моральной Вселенной к справедливости. Как президент, эти принципы будут определять все, что я делаю, и моя вера будет продолжать служить мне якорем, как и всю мою жизнь», — пишет Байден.

По его словам, в президенты его толкает желание вести битву за душу нации. В качестве инструментов этой борьбы он обещает противостояние COVID-19 и расизму и борьбу за лучшую экономическую и миграционную политику.

«Как христианин я знаю, что нас объединяет гораздо больше, чем разделяет. И как американец я знаю, что нет ничего, чего наша страна не может достичь, когда мы стоим вместе — едины», — заключает Байден.

В комментариях к статье избиратели задают Байдену множество неудобных вопросов, основная дискуссия на христианском портале развернулась вокруг того, как Байден сочетает либеральную позицию по абортам с евангельскими принципами, равными правами всех созданных Богом существ и заповедью «не убий».