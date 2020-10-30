Тамбов, , 09:55 — REGNUM Глава города Тамбова Наталия Макаревич написала заявление о сложении полномочий. Об этом сообщили местные СМИ 30 октября.

По информации издания «Новый Тамбов», заявление о досрочном сложении полномочий со 2 ноября Макаревич написала 30 октября.

«Да, она написала заявления о сложении полномочий со 2 ноября. Сегодня на заседании думы будет принято решение по ее заявлению», — цитирует издание источник.

Наталия Макаревич была избрана должность главы города Тамбова Тамбовской области 16 сентября 2019 года, до этого занимала должность начальника управления по развитию промышленности и торговли Тамбовской области.

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