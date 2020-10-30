Токио, , 09:52 — REGNUM Позиция Японии по диалогу с Россией остается неизменной, заявил министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги на пресс-конференции в Токио.

По его словам, все прежние соглашения между двумя странами остаются в силе. Также он отметил, что Япония заинтересована в ускорении переговорного процесса по ключевым вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в своей первой программной речи в парламенте заявил, что намерен вести переговоры по Курильским островам на высшем уровне. Суга заявил, что необходимо «поставить завершающую точку в переговорах о северных территориях, не откладывая это до следующих поколений».

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