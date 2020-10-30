Вашингтон, , 09:47 — REGNUM Свои соболезнования народу Франции, где вооруженный ножом мужчина 29 октября 2020 года напал на прохожих у входа в собор Ниццы, выразил кандидат в президенты США Джо Байден. Об этом он написал у себя в твиттере.

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«Мы с Джилл продолжаем молиться за французский народ после ужасного теракта в Ницце, жертвами которого стали невинные люди в молитвенном доме», — заверяет Байден.

По словам кандидата, выиграв президентские выборы, он вместе с вице-президентом Камалой Харрис будет работать с американскими союзниками и партнерами «над предотвращением экстремистского насилия во всех его формах».