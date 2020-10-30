Варшава, , 09:44 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда написал послание с соболезнованиями президенту Франции Эммануэлю Макрону по поводу террористической атаки в Ницце, совершенной утром 29 октября. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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»С большой печалью я получил шокирующую новость о зверском убийстве трех беспомощных людей в базилике Нотр-Дам и ее окрестностях. Ничто не может оправдать этот акт бесчеловечного варварства. Мы с французским народом, и особенно с жителями Ниццы», — говорится в послании.

«Мы выражаем глубокие соболезнования родственникам погибших. Мы храним память о них в наших мыслях и молитвах», — добавил президент Польши.

Напомним, утром в четверг, 29 октября, три человека погибли в результате нападения возле базилики Нотр-Дам в Ницце. Пострадали еще несколько человек. Преступник, кричащий «Аллаху Акбар», был застрелен полицией.

После теракта в Ницце премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о террористической угрозе на всей территории страны. Глава французского правительства подчеркнул, что риск новых терактов в стране высок.