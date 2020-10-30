Сеул, , 09:37 — REGNUM Правительство Южной Кореи решительно осуждает террористический акт во французском городе Ницца и выражает соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Террористические нападения и ситуация во Франции — трансляция»

В МИД отметили, что терроризм — преступление против человечности, которое не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах и которое необходимо искоренить.

Напомним, что 29 октября в собор Нотр-Дам в центре Ниццы ворвался мужчина с холодным оружием. В ходе террористического акта погибли три человека.

Как сообщили в правоохранительных органах Франции, нападавший является выходцем из Туниса.

Читайте также: Установлена личность напавшего на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце