Додома, , 09:39 — REGNUM В США заявили о «серьезных сомнениях» в достоверности президентских выборов в Танзании, поскольку предварительные результаты свидетельствуют о том, что действующий президент Джон Магуфули и его «Революционная партия Танзании» (ССM) лидируют с большим отрывом. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на заявление посольства США в Танзании.

В соответствии с заявлением посольства, имеются «заслуживающие доверия утверждения о масштабном мошенничестве и запугивании, связанных с выборами».

Голосование было омрачено обвинениями в повторном голосовании, предварительном заполнении бюллетеней, задержаниях кандидатов и протестующих, ограничениях доступа представителей политических партий на избирательные участки и блокировании социальных сетей, говорится в сообщении посольства.

«Эти нарушения и подавляюще большой отрыв [правящей партии и ее кандидата] вызывают серьезные сомнения в достоверности результатов», — говорится в заявлении.

В главной оппозиционной партии Танзании «За демократию и прогресс» (CHADEMA) также осудили результаты выборов, назвав их «мошенническими».

По предварительным результатам, президент Магуфули одержал победу в около 85% из 264 избирательных округов, сообщает агентство AFP.

Результаты президентских выборов в Танзании не могут быть оспорены в судебном порядке. Правящая партия СCM находится у власти с момента своего образования в 1977 году. CCM стала преемником Африканского национального союза Танганьики, который управлял Танзанией с 1961 по 1977 год.

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