Вашингтон, , 09:28 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ни у одной страны в мире нет такого оружия, которое есть у США.

«Нам завидуют все страны: Россия, Китай, Северная Корея. Ни у одной страны в мире нет того, что есть у нас», — заявил Трамп перед своими сторонниками в штате Флорида.

Он также призвал всех «молить Бога, чтобы США никогда не пришлось использовать своё новейшее оружие».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года президент США Трамп рассказал о некой «супер-пупер-ракете», которая будет «самой быстрой в мире». Трамп тогда также не привел никаких подробностей.

В то же время в США официально признано, что страна отстала от России и Китая в сфере гиперзвукового оружия.

Напомним, в первых числах октября 2020 года в России была успешно испытана гиперзвуковая ракета «Циркон», предназначенная для вооружения надводных кораблей и субмарин различного класса.

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