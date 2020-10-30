Пхеньян, , 09:09 — REGNUM Власти Южной Кореи частично несут ответственность за гибель своего чиновника, который был убит военнослужащими КНДР в Желтом море сентябре. Об этом 30 октября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении говорится, что Сеул должен понимать, как следует реагировать военнослужащим, которые исполняют свой долг.

«Недавний печальный инцидент в Желтом море произошел в результате отсутствия подобающего контроля со стороны Южной Кореи над своими гражданами в горячей точке в условиях напряженности», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в Южной Корее заявили, что чиновник из министерства морского рыбного хозяйства республики был застрелен в КНДР, а затем его тело кремировали.

По версии следователей Северной Кореи, обнаруженный в территориальных водах страны мужчина не сказал, что он гражданин Южной Кореи, а попытался скрыться. Пограничники произвели предупредительные выстрелы в воздух, затем открыли огонь на поражение. После этого его плавательное средство было сожжено вместе с телом «в соответствии с правилами борьбы с коронавирусом».

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