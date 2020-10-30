Москва, , 09:07 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги работы нижней палаты парламента за октябрь и выделил важные законодательные инициативы.

Прежде всего, Володин отметил работу над внесенными президентом РФ инициативами в развитие Конституции, речь идет, в частности, о законе о правительстве РФ.

«После принятия закона у наших граждан появляется возможность через депутатов влиять на назначение министров, вице-премьеров. Таким образом, президент передает часть своих полномочий нашим гражданам. Это важное решение повысит ответственность как депутатов, так и правительства перед гражданами нашей страны», — цитирует спикера Госдумы сайт нижней палаты парламента.

При этом он отметил работу комитет Госдумы по бюджету и налогам при подготовке проекта федерального бюджета на 2021−2023 годы.

Самыми активными депутатами в зале заседаний, по версии Володина, были Павел Крашенинников («Единая Россия»), Николай Коломейцев (КПРФ), Сергей Иванов (ЛДПР) и Олег Шеин («Справедливая Россия»).

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