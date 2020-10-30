Тбилиси, , 09:07 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, ставший главой комитета по реформам на Украине, призвал лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили не фальсифицировать результаты предстоящих парламентских выборов. Как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», с соответствующим обращением Саакашвили выступил 29 октября в ходе видеотрансляции на митинге в Тбилиси, организованном партией «Единое национальное движение» (ЕНД).

«Иванишвили, выгляни сверху и хорошо посмотри на этот народ, и не смей фальсифицировать, поскольку ответ на фальсификацию будет очень жесткий», — сказал Саакашвили.

Бывший грузинский лидер заявил, что не борется за власть, но в случае фальсификаций на выборах пригрозил, что будет «очень быстрое взятие власти в руки народом».

Напомним, выборы в Грузии пройдут завтра, 31 октября. На этот день в ЕНД объявили «митинг победителей» возле здания парламента. Как ранее заявил представитель политсовета этой партии Георгий Барамидзе, собравшиеся на митинге будут следить за предварительными данными подсчета голосов и тогда «власти не смогут написать себе поддельные цифры».

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