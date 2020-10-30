Варшава, , 08:57 — REGNUM Известный польский экономист, профессор Януш Вдзенчак в интервью для Polskie Radio 24 оценил политические и экономические возможности Грузии вступить в Европейский союз.

«Грузия мало чем отличается от некоторых стран Евросоюза. Напомню, там хорошие условия для ведения бизнеса, республика может гордится своей налоговой системой. Тбилиси постоянно борется с коррупцией. К сожалению, она географически далека от Запада — она зажата между Россией и Турцией, стало быть, ощущает на себе влияние двух крупных стран региона. Во многом поэтому она и стремится к интеграции с Западом», — заявил Вдзенчак.

По мнению аналитика, Польша должна стать проводником интересов Грузии и способствовать ускорению её вступления в ЕС. «Польша могла бы представлять Грузию на уровне ЕС, формально и неформально. Некоторые страны также когда-то помогли Польше вступить в ЕС. Говорят, что немцы сделали это, чтобы исправить исторические ошибки», — отметил он.

Вдзенчак отметил, что грузины тоже внимательно следят за тем, что происходит на Западе, в том числе за проектом «Троеморье», в котором Польша является одним из лидеров. «У Тбилиси возникла идея создать порт Анаклия на берегу Черного моря в свободной экономической зоне. Объект должен будет доставлять грузы через Черное море. Это будет важный элемент, ведущий транспорт из Азии в Европу, минуя Россию», — заявил экономист.

Проблемы, которые пока препятствуют ускорению Грузии по вступлению в ЕС, заключаются, по мнению эксперта, в «олигархизации экономики». «Тамошние олигархи пытаются контролировать определенные отрасли. Есть проблема и с доступом к капиталу, серьезная проблема на всем Кавказе. Есть еще и иные структурные проблемы», — заявил Вдзенчак.