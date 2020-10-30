Москва, , 08:51 — REGNUM В Госдума призвали правительство РФ немедленно принять меры для того, чтобы в разгар пандемии коронавируса граждане не остались без лекарств.

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"Призываю правительство немедленно принять меры для того, чтобы в разгар пандемии наши сограждане не оставались без лекарств. И приостановить действие решения о маркировке», — отметил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в Facebook.

Парламентария больше всего удивил не факт сбоя в системе маркировки — больше всего «удивляет, поражает, шокирует и возмущает реакция чиновников».

«В Минпромторге, Минздраве, Росздравнадзоре журналистам вообще не ответили, а в ФТС заявили, что все системы работают в штатном режиме. Но лекарств нет — это подтверждают производители, это видят люди, которые безуспешно приходят в аптеки», — указал депутат Госдумы.

Он напомнил, что аналогичная ситуация была при введении ЕГАИС.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, производители заявили о том, что не могут передать в аптеки 40 млн упаковок более 450 различных препаратов из-за сбоев в маркировке.