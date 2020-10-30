Фритаун, 30 октября 2020, 08:49 — REGNUM Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био отменил существовавший в течение 55 лет закон о клевете, передает ВВС Swahili.
Журналисты в Сьерра-Леоне назвали отмену закона «переломным моментом» и «днем освобождения».
По словам репортеров, закон зачастую использовался сменявшими друг друга правительствами для тюремного заключения журналистов.
«Вы не можете иметь прозрачную демократию без журналистики, которая ничем не ограничена… безусловно, это создаст некоторые проблемы, но это часть демократической среды, в которой мы должны жить», — заявил президент Био после церемонии подписания акта об отмене закона в Государственном доме