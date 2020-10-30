Джакарта, , 08:32 — REGNUM Индонезия через министерство иностранных дел страны осудила заявление президента Франции Эммануэля Макрона, которое оскорбляет более 2 миллиардов мусульман во всём мире, сообщает CNN Indonesia.

«Индонезия осуждает заявление президента Франции, которое не уважает ислам и мусульманские общины во всем мире. Это заявление оскорбляет более 2 миллиардов мусульман во всем мире и вызывает разделение различных религий», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии, опубликованном в пятницу, 30 октября 2020 года.

В МИД Индонезии также подчеркнули, что свобода слова не должна порочить честь, святость и религиозные символы.

«Как страна с самым большим мусульманским населением и третьей по величине демократией в мире, Индонезия призывает мировое сообщество уделять приоритетное внимание религиозному единству и терпимости, особенно в разгар продолжающейся пандемии», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Напомним, Эммануэль Макрон оказался в центре внимания после того, как заявил, что не запрещает сатирическому журналу Charlie Hebdo публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда. Глава государства также отметил, что ислам — это «религия, которая переживает кризис во всем мире».

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