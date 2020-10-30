Ессентуки, Ставропольский край, , 08:32 — REGNUM Действующий мэр Ессентуков (Ставропольский край) Александр Некристов сохранил должность. Накануне, 29 октября, решением депутатов местной думы он вновь был избран главой города-курорта, сообщается на странице мэрии в Instagram.

На пост главы Ессентуков помимо Некристова претендовали начальник городского управления ЖКХ Андрей Чижик и директор муниципальной спортшколы олимпийского резерва по игровым видам спорта Константин Соколик.

В ходе открытого голосования депутаты городской думы единогласно поддержали кандидатуру Некристова. Он будет руководить городом в течение пяти лет (на такой срок с ним будет заключен контракт).

Как сообщало ИА REGNUM, Некристов был назначен исполняющим обязанности мэра Ессентуков в июле 2015 года, а спустя четыре месяца первый раз был избран главой города. Перед этим он в разное время работал в банковской сфере и в администрации Ставрополя.