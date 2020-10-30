Душанбе, , 08:25 — REGNUM В Таджикистане 30 октября состоялась инаугурация вновь избранного президента Эмомали Рахмона. Трансляция торжественной церемонии проводится в прямом эфире государственного телеканала «Таджикистан».

Руководитель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода в ходе церемонии во Дворце наций вручил Рахмону удостоверение президента. Председатель Конституционного суда Абдулхафиз Ашурзода — Знак президента Таджикистана, являющийся символом президентской власти.

Церемония продолжается в резиденции правительства в Душанбе, в дворцовом комплексе «Кохи Сомон».

Напомним, что на прошедших 11 октября выборах президента Рахмон получил поддержку 90,92% избирателей, или 3 853 987 голосов. Таким образом, он был в пятый раз переизбран на высший государственный пост Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральная избирательная комиссия Таджикистана утвердила итоги выборов президента, подтвердив переизбрание на этот пост Эмомали Рахмона.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦИК Таджикистана утвердил итоги выборов президента