Джакарта, , 08:16 — REGNUM Индонезия осудила теракт во французском городе Ницце, в результате которого три человека погибли и несколько человек получили ранения, сообщает Antara.

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"Индонезия выражает глубокое сочувствие и соболезнования пострадавшим и их семьям», — говорится в заявлении, опубликованном в пятницу, 30 октября 2020 года, министерством иностранных дел Индонезии.

После вспышки насилия посольство Индонезии в Париже и генеральное консульство Индонезии в Марселе немедленно скоординировали действия с местными официальными лицами и гражданами Индонезии, включая индонезийскую студенческую ассоциацию, чтобы обеспечить условия жизни сограждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что до сих пор ни один гражданин Индонезии не пострадал в результате нападения на церковь в Ницце.

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