Каракас, , 08:14 — REGNUM Социальная сеть Facebook удалила три публикации президента Венесуэлы Николас Мадуро о лекарстве против коронавирусной инфекции, создаваемом венесуэльскими специалистами. Об этом глава государства заявил в эфире национального телевидения.

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По его словам, таким образом соцсеть подвергла его цензуре. При этом Мадуро отметил, что не сообщал чего-то необычного, а лишь информировал о ходе работ над препаратом, что делают и другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября Николас Мадуро написал в своем Facebook, что Венесуэла стратифицирует высокоэффективный противовирусный препарат в борьбе с COVID-19 — молекулу DR10, которые уничтожают коронавирус в организме без токсического воздействия.

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