Уфа, 30 октября 2020, 08:16 — REGNUM Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров и правительство региона выразили соболезнования близким и родным главы администрации Уфы Ульфата Мустафина в связи с его уходом из жизни. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба правительства региона.
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Отмечается, что Ульфат Мансурович пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди коллег, был профессионалом, грамотным управленцем и внес огромный вклад в развитие региона и города.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава администрации Уфы Ульфат Мустафин ушел из жизни 29 октября на 62-м году жизни после продолжительной болезни (пневмония, COVID-19, сопутствующие заболевания). Свои соболезнования родным и близким выразил глава региона Радий Хабиров.
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