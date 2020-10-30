Тель-Авив, Израиль, , 08:10 — REGNUM Переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху провёл в Тель-авиве министр обороны США Марк Эспер. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба Пентагона.

Уточняется, что сторонами были обсуждены общие проблемы безопасности во всем регионе и необходимость продолжения сотрудничества для продвижения интересов двух стран, также они согласились с необходимостью продолжать укреплять двусторонние отношения в сфере безопасности.

Кроме того, указывается, что глава минобороны США и премьер-министр Израиля обсудили, как нормализация отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также Бахрейном, может стать возможностью для укрепления региональной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пути урегулирования кризисов в отношениях между США и Китаем стали темой заседания в режиме видеоконференции, которое провели представители Пентагона и министерства обороны КНР.