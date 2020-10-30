Вашингтон, , 07:53 — REGNUM Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена обвинил корпорацию Facebook в недополучении более $500 тыс. пожертвований перед днем голосования, заявил глава штаба Роб Флоерти в эфире телеканала CNN.

По его словам, компания изменила политику по размещению рекламы, которая не позволила Байдену собрать пожертвования. При этом Флоерти подозревает, что Facebook ущемил кандидата именно из-за его партийной принадлежности.

«Нам абсолютно ясно то, что Facebook совершенно не готова справиться с выборами, несмотря на четыре года, которые были у нее на такую подготовку», — заявил он.

В свою очередь, Facebook заявила, что в произошедшем виновата техническая неисправность. При этом в компании отметили, что с 27 октября на ее платформах запрещено размещение политической рекламы вообще.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат от демократов на президентских выборах в США Джо Байден обвинил действующего лидера Дональда Трампа в неправильной политике по отношению к Кубе. По его словам, якобы из-за действий Трампа Россия смогла усилить свое влияние.

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