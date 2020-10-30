Токио, , 07:44 — REGNUM Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил о неизменности позиции правительства страны на переговорах с РФ по вопросу заключения мирного договора и территориальной проблеме. Об этом он сказал 30 октября в ходе регулярной пресс-конференции в Токио.

«Наша позиция на переговорах остаётся неизменной».

Тосимицу Мотэги

По его словам, переговоры с Россией будут вестись с учётом «договорённости, достигнутой на саммите в Сингапуре, совместного заявления в Иркутске в 2001 году, а также токийской декларации 1993 года».

Напомним, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга во время выступления в парламенте страны 29 октября заявил о четырёх островах южных Курил, что эти «северные территории — это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны». По его словам, это последовательная позиция японского правительства, в которой нет изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил о необходимости переговоров с Россией о принадлежности всех четырёх островов южных Курил.

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