Нью-Йорк, США, , 07:35 — REGNUM Жителям американского Нью-Йорка приходится ждать несколько часов в очереди, чтобы проголосовать досрочно на выборах президента США. Об этом говорится в заявлении депутата заксобрания штата Майкла Джанэриса.

«Приятно видеть, что так много людей готовы отстоять очередь, чтобы отдать свой голос, но это не должно длиться часам», — заявил он.

Джанэрис раскритиковал избирательную комиссию Нью-Йорка и предложил к следующим выборам увеличить количество участков, где жители города могут проголосовать досрочно. По его мнению, действующий избирком города провалил свою задачу. Сам мэр Нью-Йорка Билл де Блазио был вынужден ждать более трех часов для того, чтобы сдать бюллетень.

Как сообщало ИА REGNUM, к 30 октября почтовая служба США уже обработала 122 млн бюллетеней, что является рекордным показателем за всю историю выборов в стране. Отмечалось, что в статистику попали как заполненные бюллетени на голосовании, так и бланки, направленные в избирательные комиссии.

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