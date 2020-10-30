Киев, , 07:07 — REGNUM Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий вызван на допрос в государственное бюро расследований (ГБР), сообщили 30 октября в пресс-службе ведомства.

Там полагают, что председатель суда может быть связан с преступной организацией, которая оказывала давление при вынесении решений с целью незаконного отчуждения имущественных активов.

«Глава КСУ проверяется следственным путем на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений», — говорится в сообщении.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Украине за последние недели развернулось открытое противостояние киевских властей и Конституционного суда. В последнем, в частности, заявляли, что судьи уже несколько месяцев работают «под давлением», которое происходит с целью заблокировать работу ведомства.

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