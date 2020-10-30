Приштина, , 07:54 — REGNUM Заместитель премьер-министра Косово Бесник Тахири 29 октября отреагировал на текст присяги, принесенной новым правительством Сербии во главе с Аной Брнабич.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, сербские министры присягнули быть приверженными сохранению Косово в составе Сербии.

Бесник Тахири

Это большое лицемерие — с одной стороны требовать диалога о нормализации отношений, а с другой выступать с неумеренными заявлениями и разжигать конфликт! Одно ясно, Республика Косово больше не сохраняется в составе Сербии и не вернется в нее.