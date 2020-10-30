Приштина, 30 октября 2020, 07:54 — REGNUM Заместитель премьер-министра Косово Бесник Тахири 29 октября отреагировал на текст присяги, принесенной новым правительством Сербии во главе с Аной Брнабич.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, сербские министры присягнули быть приверженными сохранению Косово в составе Сербии.
Правительство Аны Брнабич поддержали 227 депутатов из 232. Текст присяги перед министрами зачитал бывший глава МИД Сербии, глава Народной скупщины Ивица Дачич.
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